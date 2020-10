Attualita 581

Coronavirus, due casi positivi al Tribunale di Caltanissetta: ingresso limitato solo per motivi necessari e urgenti

Incontro con il presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta. Verrà incrementato il lavoro agile

Redazione

17 Ottobre 2020 10:13

Il coordinatore territoriale Caltanissetta, Gela ed Enna della Federazione lavoratore pubblici, Salvatore Porsio, nell'augurare una pronta guarigione alla dipendente della Corte d'Appello risultata positiva al Coronavirus il coordinatore territoriale di Caltanissetta, Gela ed Enna della Federazione lavoratori pubblici (Flp), Salvatore Porsio, comunica che a seguito della nota inviata lo scorso 15 ottobre alla presidente della Corte d'Appello con la quale si è comunicato alla stessa, al procuratore generale e alla Direzione dell'Asp di Caltanissetta, l'elevata preoccupazione dei lavoratori degli Uffici giudiziari del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta per il riscontrato contagio da Covid-19 è stato effettuato un incontro, convocato d'urgenza dalla presidente della Corte, per proporre, discutere e concordare le migliori soluzioni possibili legate al particolare momento storico.La presidente della Corte, dopo aver letto le richieste sindacali, ha ritenuto giusto e opportuno far intervenire il rappresentante della Direzione Asp2 di Caltanissetta, il dottore Benedetto Trobia che ha garantito la massima collaborazione della Direzione strategica Asp al fine di esperire i tamponi al personale ove si ritenesse necessario e opportuno.

E' stato concordato che il personale potrà scegliere di effettuare il tampone al centro Covid dell'ospedale S. Elia, oppure nella propria auto in idonea struttura del nosocomio nisseno o ancora tramite drive-in o nella tenda-struttura che verrà realizzata, quasi certamente e in breve termine, davanti al Palazzo di Giustizia. Il personale dovrà comunicare ai propri uffici di appartenenza la volontà di effettuare il tampone e la modalità scelte.

La presidente della Corte, il procuratore generale e i dirigenti presenti hanno evidenziato che l'attuale normativa e la non sospensione dell'attività giudiziaria non consentono la chiusura degli uffici ma hanno assicurato che si provvederà, prima possibile, a un incremento del lavoro agile pur garantendo lo svolgimento delle attività quotidiana e secondo quanto previsto dall'accordo nazionale tra il Ministero della Giustizia e le sigle sindacali più rappresentative (tra queste anche la Flp).

E' stata, inoltre, assicurata una maggiore sensibilizzazione nei confronti di coloro che accederanno nel Palazzo al fine di limitare i casi a quelli strettamente necessari e urgenti, è stato concordato il completamento dell'installazione di plexiglass dove ancora non installato e la massima vigilanza affinché venga rispettato quanto previsto dalle normative per la sicurezza del personale (mascherine, igienizzante per le mani, ecc).

La Flp, pur se non totalmente soddisfatta dall'esito dell'incontro a causa della mancata chiusura degli uffici per 10 giorni, non può non apprezzare la considerazione dimostrata dal presidente della Corte, dal procuratore Generale e dalla direzione Asp, la tempestività da tutti messa in campo e lo spirito di collaborazione dimostrato da tutti i presenti.

La Flp si riserva di discutere su altre peculiari e importanti materie in tema di tutela dei lavoratori.





Il coordinatore territoriale Caltanissetta, Gela ed Enna della Federazione lavoratore pubblici, Salvatore Porsio, nell'augurare una pronta guarigione alla dipendente della Corte d'Appello risultata positiva al Coronavirus il coordinatore territoriale di Caltanissetta, Gela ed Enna della Federazione lavoratori pubblici (Flp), Salvatore Porsio, comunica che a seguito della nota inviata lo scorso 15 ottobre alla presidente della Corte d'Appello con la quale si è comunicato alla stessa, al procuratore generale e alla Direzione dell'Asp di Caltanissetta, l'elevata preoccupazione dei lavoratori degli Uffici giudiziari del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta per il riscontrato contagio da Covid-19 è stato effettuato un incontro, convocato d'urgenza dalla presidente della Corte, per proporre, discutere e concordare le migliori soluzioni possibili legate al particolare momento storico.La presidente della Corte, dopo aver letto le richieste sindacali, ha ritenuto giusto e opportuno far intervenire il rappresentante della Direzione Asp2 di Caltanissetta, il dottore Benedetto Trobia che ha garantito la massima collaborazione della Direzione strategica Asp al fine di esperire i tamponi al personale ove si ritenesse necessario e opportuno.

E' stato concordato che il personale potrà scegliere di effettuare il tampone al centro Covid dell'ospedale S. Elia, oppure nella propria auto in idonea struttura del nosocomio nisseno o ancora tramite drive-in o nella tenda-struttura che verrà realizzata, quasi certamente e in breve termine, davanti al Palazzo di Giustizia. Il personale dovrà comunicare ai propri uffici di appartenenza la volontà di effettuare il tampone e la modalità scelte.

La presidente della Corte, il procuratore generale e i dirigenti presenti hanno evidenziato che l'attuale normativa e la non sospensione dell'attività giudiziaria non consentono la chiusura degli uffici ma hanno assicurato che si provvederà, prima possibile, a un incremento del lavoro agile pur garantendo lo svolgimento delle attività quotidiana e secondo quanto previsto dall'accordo nazionale tra il Ministero della Giustizia e le sigle sindacali più rappresentative (tra queste anche la Flp).

E' stata, inoltre, assicurata una maggiore sensibilizzazione nei confronti di coloro che accederanno nel Palazzo al fine di limitare i casi a quelli strettamente necessari e urgenti, è stato concordato il completamento dell'installazione di plexiglass dove ancora non installato e la massima vigilanza affinché venga rispettato quanto previsto dalle normative per la sicurezza del personale (mascherine, igienizzante per le mani, ecc).

La Flp, pur se non totalmente soddisfatta dall'esito dell'incontro a causa della mancata chiusura degli uffici per 10 giorni, non può non apprezzare la considerazione dimostrata dal presidente della Corte, dal procuratore Generale e dalla direzione Asp, la tempestività da tutti messa in campo e lo spirito di collaborazione dimostrato da tutti i presenti.

La Flp si riserva di discutere su altre peculiari e importanti materie in tema di tutela dei lavoratori.





News Successiva Coronavirus, due nuove "zone rosse" nell'isola: si tratta di Sambuca di Sicilia e Mezzojuso

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare