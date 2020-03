Cronaca 6262

Caltanissetta. Tornato dal Nord doveva stare in quarantena ma la Digos lo trova fuori: denunciato

L'uomo era rientrato da un'altra regione e avrebbe dovuto rispettare l’obbligo di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorno dall’arrivo

Redazione

17 Marzo 2020 18:37

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Virus Covid - 19, personale della D.I.G.O.S. della Questura di Caltanissetta ha avviato accurati controlli volti a verificare il rispetto delle prescrizioni impartite dal Presidente della Regione Siciliana con ordinanza del 13/03/2020 che impongono a coloro che hanno fatto rientro da altre regioni o dall’estero debbano osservare l’obbligo di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorno dall’arrivo.In data odierna, nel corso di questi controlli, veniva denunciato un cittadino nisseno proprio per aver violato tali obblighi in quanto trovato fuori dalla propria abitazione senza alcun giustificato motivo.

Gli agenti della Digos erano andati a casa dell'uomo per verificare che fosse in quarantena e hanno suonato per diverso tempo. I poliziotti sono rimasti fuori dall'abitazione ad attendere il suo rientro finché l'uomo non è arrivato. Vestito di tutto punto, non ha saputo fornire una spiegazione valida per il suo allontanamento. In questi giorni proseguiranno i controlli incrociati tra Asp di Caltanissetta e questura per verificare che i cittadini rispettino l'obbligo di quarantena.



