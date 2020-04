Cronaca 2550

Coronavirus. Donna nissena muore a Caltagirone: è la dodicesima vittima della nostra provincia

A darne notizia il sindaco Roberto Gambino durante la diretta. Prima ancora il figlio, Nazareno Truscello, aveva dato notizia della positività al tampone

Rita Cinardi

17 Aprile 2020 16:12

E' morta all'ospedale di Caltagirone la nissena Angela Filippazzo, 82 anni. A dare la notizia della dodicesima vittima di coronavirus nella nostra provincia il sindaco Roberto Gambino durante la sua diretta. "Si tratta della mamma di Nazareno Truscello, proprietario del Boschetto, che noi tutti conosciamo - ha detto il primo cittadino - tutta la città si stringe attorno alla famiglia". L'anziana era risultata positiva al coronavirus il 26 marzo. Dopo essere stata sottoposta agli esami diagnostici e al tampone all'ospedale Sant'Elia era stata trasferita all'ospedale di Caltagirone dove purtroppo oggi è deceduta. "Anche se la curva comincia a flettersi - ha aggiunto il sindaco - questo non deve farci stare tranquilli. Questo ennesimo decesso ci fa capire che ancora non siamo al sicuro e dobbiamo stare molto attenti a non uscire fuori".

