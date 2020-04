Cronaca 938

Coronavirus, donna muore all'ospedale di Mussomeli. Altri tre degenti con sintomi febbrili

Anche loro sono stati sottoposti a tampone. Esami allargati pure agli operatori della struttura sanitaria

Redazione

22 Aprile 2020 13:24

Sospesi precauzionalmente i ricoveri all’ospedale di Mussomeli, nel Nisseno, dopo che una paziente di 90 anni, originaria di Casteltermini, è deceduta ieri pomeriggio nel reparto di Lungodegenza. La donna era risultata positiva al tampone per il Covid, esame al quale era stata sottoposta non appena si era avuta notizia del fatto che un nipote, operatore socio-sanitario in servizio all’Asp di Agrigento, era stato contagiato dal coronavirus. Intanto, si è appreso che tre dei degenti dello stesso reparto di Lungodegenza accusano sintomi febbrili, tanto da essere stati sottoposti anche loro al tampone. Esami allargati pure agli operatori della struttura sanitaria. (ITALPRESS).

Anziana morta all'ospedale di Mussomeli positiva al coronavirus, il direttore generale: "Chiesta relazione. Sottoposti a test 100 operatori e 14 pazienti"

