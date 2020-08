Cronaca 16

Coronavirus. Donna incinta positiva a Gela, negativa a Catania

A parto avvenuto, così come ha spiegato il sindaco di Riesi, Salvatore Chiantia, sia lei che il bimbo sono risultati negativi

15 Agosto 2020 21:19

Positiva al coronavirus a Gela, negativa a Catania. E’ quanto accaduto ad una giovane donna gravida di Riesi che era stata ricoverata all’ospedale “Vittorio Emanuele" di Gela. Una volta sottoposta a tampone è risultata positiva al coronavirus. Per questo motivo, così come spiegato dal direttore generale dell’Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, è stata trasferita all’ospedale San Marco di Catania, per eseguire un parto cesareo in totale sicurezza. Adesso però, a parto avvenuto, così come ha spiegato il sindaco di Riesi, Salvatore Chiantia, sia lei che il bimbo sono risultati negativi. Nelle prossime ore sarà eseguito un nuovo tampone.

