Coronavirus, domenica 17 da San Cataldo "Roof Music Life": un Dj Set per donare soldi ai più bisognosi

L'evento, che andrà in diretta su facebook, sarà realizzato da una terrazza su un palazzo in piazzale degli Eroi

Redazione

16 Maggio 2020 16:14

Domenica 17 maggio dalle ore 19 a San Cataldo da un palazzo in Piazzale degli Eroi sarà organizzato un Dj Set Live di circa un'ora. Lo scopo sarà quello di donare il ricavato alle famiglie più bisognose. Roof Music Life è stato ideato da Gianmarco Fichera titolare del Mine Pure Music e organizzatore di eventi in Sicilia da oltre 10 anni.

Il format nasce dall’esigenza di creare una campagna fondi per il COVID-19, alla quale tutto il ricavato sarà devoluto alle famiglie più bisognose.

Il tutto si svolgerà domenica 17 dalle ore 19:00 alle ore 20:00 in live streaming su Facebook, farà un DJ SET Live di circa un’ora Andrea Sardo (artista Sancataldese), sulla terrazza di un palazzo situato in Piazzale degli Eroi (Il Monumento), contemporaneamente si svolgeranno le riprese live del DJ Set e con il drone andremo a visitare i punti più importanti di San Cataldo, li si noterà il paese vuoto, senza persone e con le attività commerciali chiuse a causa della pandemia.

Le riprese verranno curate da due professionisti del settore Alberto Antonio Foresta e Luca Milazzo, i quali permetteranno a coloro che guarderanno la diretta non solo di vedere la bellezza della città con un sottofondo musicale unico, ma nel frattempo sarà possibile effettuare una donazione. Durante la diretta infatti sarà mostrato il numero di Iban sul quale fare la donazione.

Con la consapevolezza che “Tutto Andrà Bene”, ricordiamoci che la musica unisce.



Ideatore:

Gianmarco Fichera



Riprese e Montaggio:

InFedeForesta



Dronista:

Luca Milazzo



DJ SET:

Andrea Sardo



Grafiche e Comunicazione:

Jacopo Alessi



Service:

Matteo Sberna

Alessandro Cammarata

Riccardo Capillo.



