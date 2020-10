Cronaca 396

Coronavirus, dipendente di una pizzeria di Villalba positivo: l'Asp alla ricerca dei clienti

L'Asp ha diffuso un comunicato stampa rivolto a tutti coloro che tra venerdì e domenica si sono recati nel locale

Redazione

23 Ottobre 2020 13:12

Considerato che un dipendente del ristorante della pizzeria Rubino di Villalba, situata in via Piersanti Mattarella, è risultato positivo al Covid-19, l'Asp di Caltanissetta, invita coloro che da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, si sono recati hanno frequentato il locale a comunicare all'indirizzo di posta elettronica spempcovid19@asp.cl.it i seguenti dati: la data in cui si sono recati nella pizzeria in questione, nome, cognome, codice fiscale, e numero di telefono del cellulare. Gli stessi saranno contattati dal personale addetto al Contact Traicing.

