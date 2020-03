Cronaca 4585

Bar aperti nonostante il divieto da Coronavirus, denunciate quattro persone tra San Cataldo e Sommatino

I carabinieri hanno segnalato il titolare di una sala giochi per non aver chiuso, due gestori di un bar e un bracciante agricolo

Redazione

11 Marzo 2020 12:36

I Carabinieri della Tenenza di San Cataldo e della Stazione di Sommatino, nell’ambito dei controlli straordinari volti alla prevenzione del contagio da COVID 19 "Coronavirus", hanno denunciato in stato di libertà quattro persone, ai sensi dell’art. 650 c.p. (inosservanza provvedimenti dell'autorità), per non avere osservato le disposizioni imposte dal DPCM datato 9 marzo 2020 e dall’ordinanza nr. 3 datata 8 marzo 2020 del Presidente della Regione Siciliana:- in San Cataldo: il titolare di una sala giochi, per non aver chiuso l’esercizio commerciale, e i due titolari di un bar, per non avere garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

- in Sommatino: un bracciante agricolo residente a Delia veniva sottoposto a controllo in Sommatino, dove si era spostato senza giustificato motivo.

Nel medesimo contesto è stata richiesta la sospensione delle predette attività commerciali.





