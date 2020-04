Cronaca 1486

Coronavirus, dal Veneto vuole tornare in Sicilia: la nonna denuncia il nipote alla polizia

La decisione ha provocato una lite familiare. Attirati dal trambusto, i vicini hanno contattato la polizia e la donna ha spiegato agli agenti le motivazioni della lite

05 Aprile 2020 12:26

Un giovane agrigentino prova a rientrare in città ma viene denunciato alla polizia dalla nonna. Decisione che ha scatenato una violenta lite familiare. Venuta a conoscenza del ritorno dal Veneto del nipote, la donna ha chiesto spiegazioni al padre del ragazzo che ha protestato.Attirati dal trambusto, i vicini hanno contattato la polizia e agli agenti la donna ha spiegato le motivazioni del litigio aggiungendo anche che "il ragazzo non deve scendere perché potrebbe avere il coronavirus. Questo il motivo per cui mi sono arrabbiata".



