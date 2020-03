Cronaca 4225

Coronavirus, dai ciclisti in gruppo a Santa Caterina alle persone in strada a Caltanissetta a consumare alcolici: 19 denunciati dai carabinieri

Denunce anche a Riesi e San Cataldo per varie inosservanze al Decreto per l'emergenza coronavirus

13 Marzo 2020 12:25

Intensificati ulteriormente dai Carabinieri del Comando Provinciale i controlli straordinari volti alla prevenzione del contagio da COVID 19 "Coronavirus". In tale ambito nella giornata di ierisono state denunciate in stato di libertà19 persone, ai sensi dell’art. 650 c.p. (inosservanza provvedimenti dell'autorità), per non avere osservato le disposizioni imposte dal DPCM datato 9 marzo 2020 e dall’ordinanza nr. 3 datata 8 marzo 2020 del Presidente della Regione Siciliana:- in Caltanissetta: tre persone sottoposte a controllo sulla pubblica via mentre consumavano bevande alcoliche, trovandosi senza giustificato motivo fuori dalle proprie abitazioni;

- in Santa Caterina Villarmosa (CL):dieci persone, controllate lungo la ss 121 e assembrate in sella a biciclette, mentre si dirigevano per fini turistici in direzione Cefalù (PA).

- in San Cataldo:

· tre persone sottoposte a controllo sulla pubblica via riferivano di trovarsi fuori dal proprio comune di residenza senza un giustificato motivo;

· il titolare di un esercizio commerciale, per non avere garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

- in Riesi: due persone sottoposte a controllo, alla richiesta dei militari di dichiarare le ragioni del loro spostamento sul territorio, rifiutavano di fornire spiegazioni e di compilare la prevista autodichiarazione, profferendo frasi minacciose e oltraggiose all'indirizzo degli operanti, venivano pertanto deferite anche per oltraggio e minaccia a Pubblico Ufficiale.

Nel medesimo contesto è stata richiesta la sospensione dellapredetta attività commerciale.



