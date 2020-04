Cronaca 703

Coronavirus. Da Palermo a Santa Caterina Villarmosa per raccogliere funghi: multati dai carabinieri per 2 mila euro

Ieri in tutta la provincia sono state 33 le persone sanzionate dalle forze dell'ordine. Sanzionato anche il titolare di un'attività

Rita Cinardi

02 Aprile 2020 11:25

Cinque persone si sono spostate dalla provincia di Palermo a Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta) per raccogliere funghi. Due nuclei familiari, tre uomini e due donne legati tra loro da un rapporto di amicizia, hanno approfittato della bella giornata, in barba a qualsiasi ordinanza e decreto per contrastare l’emergenza coronavirus, per passeggiare tra le campagne. Una scampagnata durata poco, fino all’arrivo dei carabinieri della Stazione che hanno comminato una sanzione complessiva di circa 2 mila euro. In tutto ieri sono state 800 le persone controllate sull'intero territorio provinciale nella giornata di ieri, mercoledì 1 aprile, a cura delle Forze di Polizia e della Polizie locali ai fini della verifica del rispetto delle misure normative in atto per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 33 persone sono state sanzionate ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 19/2020 per il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto legge, ai fini del contenimento e contrasto ai rischi sanitari derivanti dalladiffusione del virus COVID-19.

Sempre nella giornata di ieri sono stati effettuati 264controlli presso gli esercizi commerciali e 1 titolare di attività è stato sanzionato per mancato rispetto delle norme vigenti.

La Prefettura di Caltanissetta invita i cittadini a proseguire nella stretta osservanza delle misure di contenimento prescritte, avendo cura in particolare di non spostarsi dalla propria abitazione se non per strette esigenze di necessità, di lavoro e di salute. Resta fermo il divieto di assembramento.





