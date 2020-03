Attualita 973

Coronavirus, da domani le domande per il bonus da 600 euro: ecco a chi spetta e come ottenerlo

Arrivano dall'Inps le istruzioni per inoltrare la domanda. L'indennità è riservata ai lavoratori autonomi, liberi professionisti, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai lavoratori stagionali e a quelli dello spettacolo

Redazione

31 Marzo 2020 10:00

Da domani via alle domande per il bonus da 600 euro nell'ambito delle misure contro l'emergenza coronavirus. Arrivano ora le istruzioni Inps per richiederlo. L'indennità è riservata ai lavoratori autonomi, liberi professionisti, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai lavoratori stagionali e a quelli dello spettacolo.Le istruzioni sono contenute in una circolare pubblicata sul sito dell'ente e chiariscono che per il bonus di 600 euro non è prevista alcuna contribuzione figurativa. L'indennità non contribuisce alla formazione del reddito. E' erogata dall'Inps previa domanda, anche con il Pin semplificato.

A CHI SPETTA. L'indennità di 600 euro per il mese di marzo, spiega l'Inps, è destinata ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva al 23 febbraio e ai lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi nella stessa data. Questi professionisti non devono essere titolari di pensione, né essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Per questi lavoratori il limite di spesa per il 2020 è di 203,4 milioni.

La stessa indennità di 600 euro, sottolinea l'Istituto, è destinata, sempre previa domanda all'Istituto, a commercianti, coadiutori diretti, artigiani, coltivatori diretti, mezzadri e coloni sempre che non abbiano già una pensione. L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è coperta da contribuzione figurativa. Il

bonus è erogato dall'Istituto previa domanda e nel limite di 2.160 milioni.

Il bonus è previsto poi per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il loro rapporto tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 che non abbiano pensione né, alla data del 17 marzo,alcun rapporto di lavoro dipendente. Non è previsto per marzo oltre alla contribuzione figurativa neanche l'assegno al nucleo familiare. Il limite entro il quale saranno accettate le domande è 103,8 milioni di euro.

L'indennità è concessa anche agli operai agricoli a tempo determinato (il limite di spesa è 396 milioni).

Potranno chiedere l'indennità anche i lavoratori dello spettacolo purché abbiano versato nel 2019 almeno 30 contributi giornalieri e non abbiano avuto un reddito superiore a 50.000 euro. I lavoratori dello spettacolo non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo per chiedere l'indennità. Il limite di spesa è 48,6 milioni.

COME FARE LA DOMANDA. La domanda per il bonus all'Inps si potrà fare con i consueti canali (Pin, Spid, Carta di identita elettronica e Carta dei servizi oltre al Contact center) ma sarà possibile accedere a una richiesta di Pin semplificata. Le domande dovrebbero partire domani ma il rilascio del servizio sarà comunicato con un nuovo messaggio. A questo si potrà accedere con modalità di identificazione, dato il carattere emergenziale delle prestazioni, scrive l'Inps, "più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario".



