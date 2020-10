Cronaca 792

Coronavirus. Da lunedì al via a Caltanissetta i controlli in palestre, parrucchierie e centri benessere

Domani è prevista una nuova riunione del Centro Operativo Comunale durante la quale saranno definite le azioni da intraprendere in vista della Commemorazione dei Defunti

Rita Cinardi

22 Ottobre 2020 18:01

Partiranno da lunedì i controlli della Polizia Municipale su palestre, centri benessere, parrucchierie, centri estetici relativamente al rispetto delle misure anticontagio. In questi giorni gli agenti della Polizia Municipale hanno controllato bar e locali con posti a sedere. Ai titolari è stato ricordato l'obbligo di registrare i clienti con un meccanismo di prenotazione anche al momento, il rispetto degli orari (dalle 5 alle 24 per chi ha posti a sedere e fino alle 18 per i locali che servono al banco), e l'obbligo di porre all’esterno dei locali il numero dei posti a sedere che si trovano all’interno. Domani è prevista una nuova riunione del Centro Operativo Comunale durante la quale saranno definite le azioni da intraprendere in vista della Commemorazione dei Defunti. Intanto gli agenti della Polizia Municipale hanno notificato la revoca della quarantena per alunni e insegnanti di una classe della scuola "Cordova" e notificato l'obbligo di isolamento fiduciario a un'insegnante nissena che lavora come decente nella scuola di Resuttano dove si sono registrati casi di coronavirus.

