Coronavirus, da domani scuole e università chiuse in tutta Italia fino a metà marzo

Il governo ha seguito il parere della commissione scientifica e del mistro della Salute Roberto Speranza

04 Marzo 2020 14:34

Scuole e università chiuse in tutta Italia fino a metà marzo. E' la decisione del Governo per l'emergenza coronavirus che sarà ufficializzata nelle prossime ore. Il via libero è arrivato dal vertice tenutosi questa mattina tra il premier Conte e i ministri a palazzo Chigi. L’annuncio ufficiale arriverà dopo l’ultimo via libera del comitato scientifico.Il governo ha quindi seguito il parere della commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese; così pure la linea del ministro della Salute Roberto Speranza, che si era detto f vorevole alla chiusura.

Gli italiani dovranno cambiare stile di vita almeno per 30 giorni. Niente strette di mano, niente abbracci, basta meeting e congressi, stop alle manifestazioni, anche a quelle sportive. Le partite di calcio, semmai, potranno avvenire solo a porte chiuSe. Ma si deciderà nelle prossime ore la soluzione definitiva. Il governo mira anche a potenziare il sistema sanitario, con un aumento del 50% dei posti nelle terapie intensive, quelle più sotto pressione in emergenza coronavirus. Per quel che riguarda lo sforamento del deficit, la richiesta potrebbe arrivare venerdì in Parlamento. Le opposizioni sono uscite deluse dall'incontro. Si aspettavano un confronto sui temi economici e invece il premier e il ministro della salute Roberto Speranza hanno illustrato le nuove contromosse sanitarie, alla luce di un comitato scientifico "molto preoccupato". "Sul tema economico - ha detto il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari - ci sarà un terzo decreto, ci confronteremo su quello. Sul contenimento sanitario ovviamente siamo pronti a collaborare. Le misure economiche messe in campo finora sono emergenziali, ora serve un altro provvedimento".



