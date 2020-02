Cronaca 1057

Coronavirus, da Codogno donna torna in provincia di Messina: intera famiglia in isolamento volontario

La donna non presenta alcuna sintomatologia, il primo cittadino ha seguito tutti i protocolli del caso , allertato Asp, Prefettura e forze dell’ordine e la famiglia ha deciso di seguire l’isolamento volontario per 15 giorni

Redazione

23 Febbraio 2020 19:13

Una donna residente a Codogno per motivi di lavoro, è rientrata in aereo da Milano nel suo paese di origine, San Fratello, nel Messinese, a casa dei genitori. Immediatamente informato il sindaco, medico , Salvatore Sidoti Pinto si è recato dalla famiglia. Lo scrive Francesca Alascia sul Giornale di Sicilia on line.La donna non presenta alcuna sintomatologia, il primo cittadino ha seguito tutti i protocolli del caso , allertato Asp, Prefettura e forze dell’ordine e la famiglia ha deciso di seguire l’isolamento volontario per 15 giorni.

“La situazione al momento - dichiara il primo cittadino Sidoti Pinto - non desta preoccupazione, monitoreremo la situazione “. In isolamento anche uno zio della donna è la sua famiglia, che ieri si era recato a salutare la nipote al suo arrivo, sempre a scopo precauzionale.



Una donna residente a Codogno per motivi di lavoro, è rientrata in aereo da Milano nel suo paese di origine, San Fratello, nel Messinese, a casa dei genitori. Immediatamente informato il sindaco, medico , Salvatore Sidoti Pinto si è recato dalla famiglia. Lo scrive Francesca Alascia sul Giornale di Sicilia on line.La donna non presenta alcuna sintomatologia, il primo cittadino ha seguito tutti i protocolli del caso , allertato Asp, Prefettura e forze dell’ordine e la famiglia ha deciso di seguire l’isolamento volontario per 15 giorni.

“La situazione al momento - dichiara il primo cittadino Sidoti Pinto - non desta preoccupazione, monitoreremo la situazione “. In isolamento anche uno zio della donna è la sua famiglia, che ieri si era recato a salutare la nipote al suo arrivo, sempre a scopo precauzionale.



News Successiva Elisoccorso partito da Caltanissetta e precipitato a Mineo: assolto il pilota. A causare la tragedia fu un'avaria

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare