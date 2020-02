Salute 487

Coronavirus, crescono i contagi: sono saliti a 58. Un caso in Piemonte: una quindicina i pazienti sottoposti ad accertamenti

L'obiettivo è contenere il più possibile la situazione, evitare il più possibile la veicolazione del virus

Redazione

22 Febbraio 2020 19:28

Cresce il numero dei contagi al Nord. Sale a 46 il numero dei contagiati in Lombardia, uno di loro, residente a Sesto San Giovanni, è ricoverato al San Raffaele di Milano. Lo ha spiegato il governatore della Regione Attilio Fontana. E' un uomo di 78 anni l'anziano di Sesto San Giovanni (Milano) risultato positivo al Coronavirus. L'uomo, a quanto si apprende, è ricoverato all'ospedale San Raffaele da cinque giorni.Restano 11 i casi accertati in in Veneto.. Le vittime del coronavirus ad ora sono due.

Un caso positivo in Piemonte. I test sono stati svolti a Torino dagli specialisti dell'ospedale Amedeo di Savoia. E' il primo caso di positività al Coronavirus nella Regione. Sono una quindicina in Piemonte i casi di pazienti sottoposti ad accertamento per sospetto di Coronavirus.

"Il messaggio che ci teniamo a dare è che nell'area del focolaio le misure messe in campo sono efficienti e positive. La gente non gira, resta nel proprio domicilio, ed è questa la cosa che ci interessava". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, parlando della situazione nei dieci comuni del lodigiano dove è in vigore l'ordinanza per contenere i contagi da coronavirus. "L'obiettivo è contenere il più possibile la situazione, evitare il più possibile la veicolazione del virus", ha detto Gallera, aggiungendo che "ieri il comune di Cremona ha deciso di chiudere le scuole e di cancellare le manifestazioni come il Carnevale e il comune di Pavia sta valutando adozione delle stesse misure".

C'è un caso sospetto in Umbria. La persona è ora in isolamento e, secondo la Regione "presenta sintomi respiratori e avrebbe avuto contatti in tempi recenti con un soggetto che appare abbia contratto l'infezione da coronavirus in Lombardia". La Regione precisa che le organizzazione sanitarie regionali si sono attivate per "ospedalizzare la persona con i sintomi e mettere in sicurezza tutti i contatti, al fine di annullare il rischio della collettività".







