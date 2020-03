Cronaca 1086

Coronavirus, cresce l'allarme a Caltanissetta e San Cataldo: chiusi parchi, ville, giardini, cimiteri e uffici comunali

Sono state anche disposte misure di igienizzazione di strade, mercati ed uffici. A San Cataldo è stata sospesa anche la circolazione del servizio di trasporto urbano

Redazione

18 Marzo 2020 16:15

Continua senza sosta l’impegno della Prefettura nel seguire l’evoluzione della situazione sanitaria connessa all’emergenza Corona Virus. Massima attenzione è riservata ai controlli messi in campo dalle Forze dell’Ordine sul rispetto delle misure adottate dal Governo nonché a verificare se siano erogati i servizi essenziali per i cittadini. Per tali aspetti il Prefetto è in costante raccordo con i Sindaci e con la ASP di Caltanissetta.Questa mattina si è poi tenuta una riunione con le Forze di Polizia, la Direzione Sanitaria ASP, il Sindaco di Caltanissetta e il Commissario Straordinario di San Cataldo alla luce dei recenti casi di positività al Corona Virus registrati in entrambi i Comuni.

L'Asp ha fatto presente di avere perfezionato la ricostruzione dei contatti avuti dai pazienti ricoverati e di avere già disposto, per le persone già individuate, la sorveglianza attiva domiciliare. La Direzione sanitaria dell’ ASP ha ribadito, nel corso della riunione, che la misura della quarantena per coloro che hanno avuto contatti e il distanziamento sociale sono fondamentali per consentire il superamento di questa attuale fase.

Il Prefetto, nel corso della riunione, ha, pertanto, ribadito al Sindaco di Caltanissetta e alla Commissione Straordinaria di San Cataldo di continuare nell’azione di costante richiamo delle rispettive Comunità per determinarne i comportamenti più consoni all’attuale emergenza.

Sia il Sindaco di Caltanissetta che il Commissario Straordinario di San Cataldo hanno, altresì, fatto presente di avere adottato provvedimenti incisivi quali la chiusura dei parchi comunali delle ville e dei giardini, dei cimiteri, degli uffici comunali. Sono, inoltre, state disposte misure di igienizzazione di strade, mercati ed uffici. A San Cataldo è stata sospesa anche la circolazione del servizio di trasporto urbano cittadino d’intesa con il gestore del servizio.



