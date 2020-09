Attualita 196

Coronavirus, cresce la paura in Sicilia: 103 positivi nella "Missione Speranza e Carità" di Biagio Conte

La zona è già stata dichiarata "zona rossa" dal presidente della Regione. L’andamento dei contagi è tenuto sotto osservazione dalla prefettura

Redazione

20 Settembre 2020 13:07

Triplicano i positivi e i ricoveri nella "Missione Speranza e Carità" di Biagio Conte, a Palermo. Sono adesso 103 i casi e 6 i ricoveri nelle strutture dichiarate ieri "zona rossa" dal governatore Musumeci. In 14 sono stati trasferiti al Covid-Hotel San Paolo per la quarantena obbligatoria.L'ultimo dato faceva riferimento a 39 positivi e due ricoveri relativi a due laici missionari. Oggi ne sono stati riscontrati altri 64 dopo l’esito dei tamponi processati dall’Asp di Palermo che sta continuando ad eseguire i test nelle quattro strutture palermitane. L’andamento dei contagi è tenuto sotto osservazione dalla prefettura .

A rientrare nell'area off limits delineata con l'ordinanza numero 35, sono le strutture di via Decollati, via Giuseppe Garibaldi, via Archirafi e un appezzamento di terreno in via Cottolengo dove si coltivano per lo più ortaggi, che accolgono indigenti, migranti, senza tetto e donne in difficoltà.

Nei quattro Centri della Missione già ieri sono stati inviati gruppi tecnici dell'azienda sanitaria della Regione per verificare la piena osservanza delle misure di prevenzione e quattro squadre Usca per sottoporre a tampone rapido gli oltre settecento ospiti presenti nelle quattro strutture. In questi giorni i sanitari dell'Asp di Palermo, nei centri di Biagio Conte, hanno eseguito 328 tamponi nei centri.





Coronavirus, 60 positivi arrivati con la Open Arms. Musumeci: "Europa assente nel Mediterraneo"

