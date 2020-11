Cronaca 2288

Coronavirus, cresce il contagio in provincia di Caltanissetta: 60 positivi in più, 8 nuovi ricoverati e 2 decessi

Salgono i casi nel capoluogo dove adesso gli attuali positivi sono 180. Ma è ancora Gela a fare registrare il maggior numero di positivi. In provincia i ricoverati toccano quota 95

Rita Cinardi

11 Novembre 2020 07:04

Nelle ultime 24 ore riscontro di 60 pazienti positivi al SARS CoV-2: 17 di Caltanissetta, 15 di Gela, 14 di Mazzarino, 6 di Sommatino, 3 di Mussomeli, 2 di Riesi, 2 di San Cataldo e 1 di Santa Caterina. Ricoverato presso la Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive del Presidio ospedaliero Vittorio Emanuele" 5 pazienti di Gela e 1 paziente di Mazzarino; dimessi dallo stesso reparto 1 paziente di Gela e 2 pazienti provenienti da fuori provincia guariti clinicamente; deceduto 1 paziente proveniente da Gela. Ricoverati presso la Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero Sant'Elia 2 pazienti di Caltanissetta già in isolamento domiciliare. Trasferiti dal reparto di Malattie Infettive a quello di Anestesia e Rianimazione 2 pazienti: 1 proveniente da Sommatino e 1 proveniente da San Cataldo. Al contrario, è stato trasferito dalla Rianimazione alle Malattie Infettive 1 paziente di Gela. Ieri purtroppo è deceduto 1 paziente di Caltanissetta ricoverato in Terapia Intensiva. Si tratta, come scritto dal nostro giornale dell'ex dirigente amministrativo dell'Asp Alfio Reale, 71 anni.



E' quanto riportato nel bollettino inviato nella tarda serata di ieri dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 1.088. Di questi, 87 sono ricoverati in Malattie Infettive, 8 in terapia intensiva e 993 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 430, e 34 le persone decedute. Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 1.565 persone. Per quanto riguarda la distribuzione degli attuali positivi sono: 180 di Caltanissetta (di questi 164 sono in isolamento domiciliare, 15 sono ricoverati in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva), 358 di Gela (di cui 328 in isolamento domiciliare, 29 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva), 33 di Mussomeli, 161 di Niscemi (di cui 4 ricoverati in Malattie Infettive, 1 in terapia intensiva e 156 in isolamento domiciliare), 74 di Mazzarino (di cui 67 in isolamento domiciliare, 6 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 3 di Milena, 20 di Sommatino (di cui 16 in isolamento domiciliare, 2 ricoverati in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva), 22 di Butera (di cui 3 ricoverati in Malattie Infettive), 5 di Campofranco, 4 di Montedoro, 31 di Resuttano, 39 di Serradifalco (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive) 70 di San Cataldo (di cui 66 in isolamento domiciliare, 3 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva), 25 di Riesi (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 1 di Bompensiere, 2 di Sutera, 8 di Santa Caterina Villarmosa, 20 di Villalba (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 9 di Vallelunga, e 23 provenienti da fuori provincia.



