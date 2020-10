Cronaca 1297

Coronavirus, cresce il contagio in provincia di Caltanissetta: 25 positivi in più nelle ultime 24 ore

Due i ricoverati in più per un totale di 18 ricoverati e 109 persone in isolamento domiciliare. Gela e Niscemi i comuni più colpiti seguiti da Caltanissetta

Rita Cinardi

02 Ottobre 2020 22:40

Nelle ultime 24 ore riscontro di 25 pazienti positivi al SARS-CoV-2 : 22 di Niscemi , 2 di Gela e 1 di Caltanissetta, tutti in isolamento domiciliare. Ricoverati presso la Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive del Presidio ospedlaiero Sant'Elia 2 pazienti provenienti da fuori provincia. Guarita virologicamente una paziente di fuori provincia ricoverata presso la suddetta Unità Operativa Complessa. E' quanto riportato nel bollettino di questa sera dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 127. Di questi, 16 sono ricoverati in Malattie Infettive, 2 in terapia intensiva e 109 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 229, e 16 le persone decedute. Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 374 persone. Per quanto riguarda la distribuzione degli attuali positivi sono: 23 di Caltanissetta (tutti in isolamento domiciliare), 49 di Gela (di cui 44 in isolamento domiciliare, 3 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva), 1 di Delia, 1 di Mussomeli, 39 di Niscemi (di questi uno solo è ricoverato), 1 di Riesi, 1 di Villalba e 12 provenienti da fuori provincia.



