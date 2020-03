Eventi 579

"Coronavirus: corrette informazioni, paure e fake news", a Caltanissetta un incontro organizzato dal Polo Civico

L'incontro si terrà il 14 marzo a partire dalle 10 nell'aula magna del Consorzio Universitario. Saranno presenti diversi medici

04 Marzo 2020 13:13

Offrire ai cittadini nisseni informazioni chiare e certe sul Coronavirus. Questo l’obiettivo che il Polo Civico Cives 3.0 si prefigge con l'organizzazione dell'incontro dibattito dal titolo “Coronavirus: corrette informazioni, paure e fake news" che si svolgerà il prossimo 14 marzo a partire dalle ore 10.00 presso l'Aula Magna del Consorzio Universitario di Caltanissetta.Un tavolo di confronto per offrire ai cittadini un'occasione per discutere direttamente con gli specialisti del reale rischio e gravità del contagio, delle forme di precauzione da adottare, su come filtrare le notizie e per capire quali ricadute economiche l'epidemia potrebbe generare in Sicilia e nel nostro territorio.

“Io non sono un medico e non mi permetto quindi di esprimere giudizi – afferma Maria Grazia Riggi, Responsabile Politico del Polo Civico Cives 3.0 -, e appunto per questo motivo, insieme agli altri componenti del nostro Coordinamento e al supporto degli iscritti, sento il dovere civico di offrirmi e di offrire alla cittadinanza anzitutto una corretta informazione sanitaria e specialistica. In particolare mentre assistiamo attoniti allo sciacallaggio a fini di propaganda politica di qualsiasi fatto di attualità e perfino di un tema tanto sensibile come la salute dei cittadini. Per questi motivi – aggiunge – voglio ringraziare Giovanni Ruvolo, che in qualità di biologo e di Responsabile Area Sanità del Polo Civico, si è speso personalmente e in maniera del tutto disinteressata per organizzare questo momento di pubblica informazione. Come anche il Consorzio Universitario per l'ospitalità e tutti i relatori per il loro contributo”.

Dopo i saluti del Dott. Giovanni Arnone, Presidente del Consorzio Universario di Caltanissetta e di Maria Grazia Riggi, Responsabile Politico del Polo Civico Cives 3.0 i lavori saranno introdotti dal Dott. Giovanni Ruvolo, Responsabile Area Sanità del Polo Civico. A seguire una tavola rotonda a cui prenderanno parte il Sindaco di Caltanissetta Arch. Roberto Gambino, il Dr. Alfonso Averna, Infettivologo, dirigente medico U.O.C. Malattie Infettive Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, la Prof. Francesca Rizzuto, Sociologa, Università di Palermo e il Prof. Fabio Mazzola, Economista e Pro-Rettore dell’Università di Palermo. Mentre le conclusioni saranno a cura del Dr. Giovanni D’Ippolito, Presidente Ordine dei Medici Caltanissetta.

L'evento si potrà seguire in streaming dalla Pagina Facebook: Polo Civico Caltanissetta .





