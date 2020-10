Cronaca 3256

Coronavirus, continuano ad arrivare pazienti al Sant'Elia: un altro nisseno ricoverato in Rianimazione

Qualche giorno fa la moglie, un'infermiera dell'ospedale Sant'Elia, era risultata positiva al Covid-19

Rita Cinardi

25 Ottobre 2020 14:27

Ricoverato questa mattina al reparto di Rianimazione Covid-19 dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta un nisseno, ex dipendente dell'Asp, di 71 anni. Qualche giorno fa la moglie, un'infermiera dell'ospedale Sant'Elia, era risultata positiva al Covid-19. L'Asp ha immediatamente attivato il tracciamento dei contagi per isolare le persone venute a contatto con l'infermiera. Oggi l'uomo è stato portato al pronto soccorso Infettivologico per febbre e insufficienza respiratoria. Da lì è stato disposto il trasferimento al reparto di Rianimazione Covid-19 dove i medici stanno praticando una ventilazione non invasiva. Si tratta del settimo paziente attualmente ricoverato nel reparto guidato da Giancarlo Foresta.

Ricoverato questa mattina al reparto di Rianimazione Covid-19 dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta un nisseno, ex dipendente dell'Asp, di 71 anni. Qualche giorno fa la moglie, un'infermiera dell'ospedale Sant'Elia, era risultata positiva al Covid-19. L'Asp ha immediatamente attivato il tracciamento dei contagi per isolare le persone venute a contatto con l'infermiera. Oggi l'uomo è stato portato al pronto soccorso Infettivologico per febbre e insufficienza respiratoria. Da lì è stato disposto il trasferimento al reparto di Rianimazione Covid-19 dove i medici stanno praticando una ventilazione non invasiva. Si tratta del settimo paziente attualmente ricoverato nel reparto guidato da Giancarlo Foresta.

Caltanissetta, incidente in viale Luigi Monaco: tre feriti trasportati al Sant'Elia

News Successiva Caltanissetta, tentata rapina al "Caffè Opera": ferito un vigilante che aveva tentato di bloccare i malviventi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare