Coronavirus, contagi in diminuzione: in Sicilia i nuovi casi sono 37. In Italia 1.297. I decessi sono 7

Crolla il numero dei nuovi contagi ma sono in netto calo anche i tamponi effettuati. 2700 nell'isola e 76 mila in Italia

Redazione

06 Settembre 2020 17:19

Crollo dei nuovi positivi in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 37 casi, 77 in meno rispetto alla giornata di ieri. Lo si legge nel bollettino del ministero della Salute. Sono 8 i migranti positivi.Sono in tutto 86 le persone ricoverate in ospedale (-2), mentre 13 sono in terapia intensiva (+1). Sono invece in tutto 1235 in isolamento domiciliare, 1334 gli attuali positivi. In totale, dall'inizio della pandemia sono 4.716 i casi registrati in Sicilia. Salgono, per fortuna, anche i guariti: +46 e adesso sono, in totale, 3093.

Nuovo calo oggi del numero di nuovi casi positivi di coronavirus in Italia: sono 1.297 contro i 1.695 di ieri, quindi meno 398. Il totale di casi dall’inizio dell’epidemia è ora di 277.634. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 7 decessi (ieri erano stati 16). Il totale delle vittime sale così a 35.541.

Da notare, però, un netto calo dei tamponi in Sicilia e in Italia: 2700 nell'Isola (contro gli oltre 5000 di ieri), 76mila in Italia (contro 112mila di sabato). (Luigi Ansaloni, Gds.it)



