Cronaca 1603

Coronavirus, contagi in crescita negli ultimi due giorni in provincia di Caltanissetta: 138 positivi in più e 3 decessi

Non si registra aumento dei ricoveri ma sale il tasso di positività. Nelle ultime 48 ore sono guariti altri 61 pazienti

Rita Cinardi

01 Gennaio 2021 11:11

Nelle ultime 48 ore riscontro di 138 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 62 di Gela, 19 di Caltanissetta, 15 di Butera, 14 di Milena, 8 di Niscemi, 7 di San Cataldo, 6 di Mussomeli, 4 di Campofranco, 2 di Bompensiere, 1 di Riesi. Ricoverati in degenza ordinaria 1 paziente di Bompensiere e 1 di San Cataldo. Deceduti 3 pazienti positivi al SARS CoV-2: 2 di Gela e 1 proveniente da fuori provincia (si tratta di due uomini di Gela di 76 e 84 anni e una donna di Caltagirone di 85 anni). Dimessi dalla degenza ordinaria: 1 paziente di Milena, 1 paziente di Delia e 2 pazienti provenienti da fuori provincia. Dimesso dalla UOC Anestesia e Rianimazione 1 paziente di Caltanissetta guarito virologicamente. Trasferito dalla degenza ordinaria alla Terapia Intensiva 1 paziente di Gela. Guariti 61 pazienti: 20 di Gela, 11 di Caltanissetta, 10 di San Cataldo, 10 di Milena, 3 di Riesi, 2 di Butera, 2 di Santa Caterina, 2 di Mazzarino e 1 di Marianopoli.



E' quanto riportato nel bollettino di questa mattina del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 963 (+72). Di questi, 68 (-2) sono ricoverati in Malattie Infettive, 9 in terapia intensiva e 886 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 2.943, e 86 le persone decedute (di cui 2 in ospedali di altre province). Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 3.783 persone. Fino ad oggi sono stati effettuati 42.806 tamponi. Quelli effettuati nella giornata di ieri sono 291, dunque il tasso di positività, vale a dire il rapporto tra nuovi positivi e tamponi effettuati, sale al 17.86% (l'altro ieri era al 16.29%) . Per quanto riguarda la distribuzione territoriale degli attuali positivi sono: 102 di Caltanissetta (di questi 87 sono in isolamento domiciliare, 13 sono ricoverati in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva), 350 di Gela (di cui 320 in isolamento domiciliare, 27 in Malattie Infettive e 3 in Terapia Intensiva), 57 di Mussomeli, 158 di Niscemi (di cui 153 in isolamento domiciliare, 4 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 16 di Mazzarino, 3 di Acquaviva Platani, 94 di Milena (di cui 6 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 39 di Butera (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 10 di Campofranco, 3 di Montedoro, 4 di Resuttano, 2 di Serradifalco, 69 di San Cataldo (di cui 63 in isolamento domiciliare e 6 ricoverati in Malattie Infettive), 20 di Riesi (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive), 1 di Delia, 13 di Santa Caterina Villarmosa (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive), 1 di Villalba, 4 di Bompensiere (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 4 di Sommatino, 5 di Vallelunga e 8 provenienti da fuori provincia. Gli unici due comuni a far registrare zero casi sono Marianopoli e Sutera.



Nelle ultime 48 ore riscontro di 138 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 62 di Gela, 19 di Caltanissetta, 15 di Butera, 14 di Milena, 8 di Niscemi, 7 di San Cataldo, 6 di Mussomeli, 4 di Campofranco, 2 di Bompensiere, 1 di Riesi. Ricoverati in degenza ordinaria 1 paziente di Bompensiere e 1 di San Cataldo. Deceduti 3 pazienti positivi al SARS CoV-2: 2 di Gela e 1 proveniente da fuori provincia (si tratta di due uomini di Gela di 76 e 84 anni e una donna di Caltagirone di 85 anni). Dimessi dalla degenza ordinaria: 1 paziente di Milena, 1 paziente di Delia e 2 pazienti provenienti da fuori provincia. Dimesso dalla UOC Anestesia e Rianimazione 1 paziente di Caltanissetta guarito virologicamente. Trasferito dalla degenza ordinaria alla Terapia Intensiva 1 paziente di Gela. Guariti 61 pazienti: 20 di Gela, 11 di Caltanissetta, 10 di San Cataldo, 10 di Milena, 3 di Riesi, 2 di Butera, 2 di Santa Caterina, 2 di Mazzarino e 1 di Marianopoli.



E' quanto riportato nel bollettino di questa mattina del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 963 (+72). Di questi, 68 (-2) sono ricoverati in Malattie Infettive, 9 in terapia intensiva e 886 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 2.943, e 86 le persone decedute (di cui 2 in ospedali di altre province). Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 3.783 persone. Fino ad oggi sono stati effettuati 42.806 tamponi. Quelli effettuati nella giornata di ieri sono 291, dunque il tasso di positività, vale a dire il rapporto tra nuovi positivi e tamponi effettuati, sale al 17.86% (l'altro ieri era al 16.29%) . Per quanto riguarda la distribuzione territoriale degli attuali positivi sono: 102 di Caltanissetta (di questi 87 sono in isolamento domiciliare, 13 sono ricoverati in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva), 350 di Gela (di cui 320 in isolamento domiciliare, 27 in Malattie Infettive e 3 in Terapia Intensiva), 57 di Mussomeli, 158 di Niscemi (di cui 153 in isolamento domiciliare, 4 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 16 di Mazzarino, 3 di Acquaviva Platani, 94 di Milena (di cui 6 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 39 di Butera (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 10 di Campofranco, 3 di Montedoro, 4 di Resuttano, 2 di Serradifalco, 69 di San Cataldo (di cui 63 in isolamento domiciliare e 6 ricoverati in Malattie Infettive), 20 di Riesi (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive), 1 di Delia, 13 di Santa Caterina Villarmosa (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive), 1 di Villalba, 4 di Bompensiere (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 4 di Sommatino, 5 di Vallelunga e 8 provenienti da fuori provincia. Gli unici due comuni a far registrare zero casi sono Marianopoli e Sutera.



La Sicilia del Covid nel mirino della mafia: Caltanissetta e Catania le province più a rischio

News Successiva Sciame sismico nel catanese, nella notte di San Silvestro la terra torna a tremare: la scossa più forte è stata 3.8 della scala Richter

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare