Coronavirus, comitiva di 9 minorenni positiva a Sampieri: sotto accusa la movida nel Ragusano

Sono stati disposti i tamponi per i familiari dei 9 ragazzi. I nove giovani appartengono tutti alla stessa comitiva

Redazione

05 Agosto 2020 15:06

Nove giovani minorenni di Modica, ma in estate residenti a Sampieri con le loro famiglie, sono risultati positivi al Covid. I ragazzi appartengono alla stessa comitiva, e hanno fra i 16 e 18 anni. I minorenni modicani sarebbero stati contagiati da un loro amico appena venuto da Milano.I giovani farebbero parte della comitiva dei due fidanzati positivi ma asintomatici con i quali sarebbero stati in contatto in un paio di feste.Sono stati disposti i tamponi per i familiari dei 9 ragazzi. Sotto accusa ancora una volta la movida nel Ragusano.



