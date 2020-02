Salute 431

Coronavirus, Codacons Caltanissetta: "Chi ha speso soldi per concorsi, eventi e manifestazioni ha diritto al rimborso"

I cittadini interessati possono rivolgersi alla sede provinciale del Codacons di Caltanissetta di via Faletra 30 per ottenere dai legali dell’associazione informazioni sulle richieste di rimborso

Redazione

24 Febbraio 2020 16:48

“Chi ha speso soldi, a qualsiasi titolo, per partecipare a concorsi pubblici, eventi sportivi e manifestazioni annullate dalle autorità a causa del Coronavirus, ha diritto al rimborso integrale dei costi sostenuti”. In queste ore il Codacons sta ricevendo le richieste di aiuto e di consulenza di centinaia di utenti preoccupati per l’evolversi dell’emergenza legata alla diffusione del coronavirus, soprattutto a seguito della vicenda delle scorse ore che ha visto come protagonisti 300 passeggeri Alitalia bloccati all’aeroporto di Mauritius. “Allo stesso modo”, proseguono i legali dell’associazione, “chi aveva programmato viaggi e visite in aree diverse dai focolai, e quindi non interessate da provvedimenti limitativi dell'autorità, ma a causa della situazione determinatasi vuole rinunciare alle partenze, può richiedere il rimborso delle spese sostenute. I cittadini interessati possono rivolgersi alla sede provinciale del Codacons di Caltanissetta di Via G. Faletra n. 30 per ottenere dai legali dell’associazione, Avv. Daniela Dell’Utri e Avv. Giuseppe Orlando, informazioni sui termini e sulle modalità di presentazione delle richieste di rimborso e/o indennizzo. I legali dell’associazione, inoltre, invitano gli utenti a segnalare eventuali pratiche o speculazioni commerciali scorrette, come l’aumento sproporzionato e ingiustificato registrato nelle ultime ore del prezzo di prodotti igienizzanti o di prevenzione della 5diffusione del virus

“Chi ha speso soldi, a qualsiasi titolo, per partecipare a concorsi pubblici, eventi sportivi e manifestazioni annullate dalle autorità a causa del Coronavirus, ha diritto al rimborso integrale dei costi sostenuti”. In queste ore il Codacons sta ricevendo le richieste di aiuto e di consulenza di centinaia di utenti preoccupati per l’evolversi dell’emergenza legata alla diffusione del coronavirus, soprattutto a seguito della vicenda delle scorse ore che ha visto come protagonisti 300 passeggeri Alitalia bloccati all’aeroporto di Mauritius. “Allo stesso modo”, proseguono i legali dell’associazione, “chi aveva programmato viaggi e visite in aree diverse dai focolai, e quindi non interessate da provvedimenti limitativi dell'autorità, ma a causa della situazione determinatasi vuole rinunciare alle partenze, può richiedere il rimborso delle spese sostenute. I cittadini interessati possono rivolgersi alla sede provinciale del Codacons di Caltanissetta di Via G. Faletra n. 30 per ottenere dai legali dell’associazione, Avv. Daniela Dell’Utri e Avv. Giuseppe Orlando, informazioni sui termini e sulle modalità di presentazione delle richieste di rimborso e/o indennizzo. I legali dell’associazione, inoltre, invitano gli utenti a segnalare eventuali pratiche o speculazioni commerciali scorrette, come l’aumento sproporzionato e ingiustificato registrato nelle ultime ore del prezzo di prodotti igienizzanti o di prevenzione della 5diffusione del virus

News Successiva Coronavirus, iniziato vertice a Catania con Musumeci: verrà fatto il punto sull'emergenza

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare