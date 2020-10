Cronaca 2518

Coronavirus, classi chiuse a Caltanissetta e Resuttano: in giornata l'Asp effettuerà 400 tamponi

In media, in questi ultimi giorni l'Asp di Caltanissetta, sta eseguendo 400-500 tamponi al giorno

Rita Cinardi

21 Ottobre 2020 09:38

Sono state chiuse altre 3 classi alla scuola elementare "Don Milani" di Caltanissetta e una classe di una scuola di Resuttano dopo il riscontro di alcuni casi positivi al coronavirus. Ieri è stato notificato il provvedimento dell'Asp da parte della Polizia Municipale per l'isolamento obbligatorio fiduciario di insegnanti e alunni che dovranno osservare la quarantena fino a quando non saranno sottoposti a tampone. In giornata l'Asp ne eseguirà 400, non solo a studenti e insegnanti delle classi in quarantena ma anche a persone che dovranno essere ricoverate, pazienti per cui i medici di famiglia e i pediatri hanno richiesto il tampone, singoli utenti che chiedono di essere sottoposti a tampone, contatti stretti di positivi e pazienti che hanno finito il periodo di quarantena. In media, in questi ultimi giorni l'Asp di Caltanissetta, sta eseguendo 400-500 tamponi al giorno. La prossima settimana si provvederà ad effettuare il tampone agli studenti di medicina che devono iniziare il tirocinio in ospedale.

Sono state chiuse altre 3 classi alla scuola elementare "Don Milani" di Caltanissetta e una classe di una scuola di Resuttano dopo il riscontro di alcuni casi positivi al coronavirus. Ieri è stato notificato il provvedimento dell'Asp da parte della Polizia Municipale per l'isolamento obbligatorio fiduciario di insegnanti e alunni che dovranno osservare la quarantena fino a quando non saranno sottoposti a tampone. In giornata l'Asp ne eseguirà 400, non solo a studenti e insegnanti delle classi in quarantena ma anche a persone che dovranno essere ricoverate, pazienti per cui i medici di famiglia e i pediatri hanno richiesto il tampone, singoli utenti che chiedono di essere sottoposti a tampone, contatti stretti di positivi e pazienti che hanno finito il periodo di quarantena. In media, in questi ultimi giorni l'Asp di Caltanissetta, sta eseguendo 400-500 tamponi al giorno. La prossima settimana si provvederà ad effettuare il tampone agli studenti di medicina che devono iniziare il tirocinio in ospedale.

Caltanissetta. Fuori in compagnia di due pregiudicati, ma era ai domiciliari per stalking: denunciato

News Successiva Matteo Messina Denaro condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Caltanissetta: la sentenza dopo 14 ore di camera di consiglio

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare