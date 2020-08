Attualita 410

Coronavirus, cinque giovani palermitani al pronto soccorso: sono positivi, una è incinta

Sono stati ricoverati e al momento sono in osservazione. Bisognerà ora rintracciare tutti coloro che sono venuti a contatto con loro.

Redazione

27 Agosto 2020 12:08

Cinque giovani positivi al coronavirus a Palermo, due dei quali asintomatici. Agli altri tre è stata diagnosticata la polmonite. Si sono presentati ieri sera al pronto soccorso dell’ospedale Cervello. Una di loro è in stato di gravidanza.Sono stati ricoverati e al momento sono in osservazione. Bisognerà ora rintracciare tutti coloro che sono venuti a contatto con loro.

In Sicilia il numero dei contagiati continua a crescere, sia pure lentamente. Ieri sono stati 33 i nuovi positivi indicati dal bollettino quotidiano della protezione civile: 12 i casi registrati a Catania, 4 a Messina, 3 a Ragusa, 2 a Siracusa, 4 a Trapani e 8 a Palermo tra i quali anche 3 migranti.



