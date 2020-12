Cronaca 374

Coronavirus. Cinque casi di coronavirus al reparto di Medicina, Trobia: "Situazione monitorata e sotto controllo"

Il primo caso si è verificato l’altro ieri. Dai tamponi sono emersi 5 positivi tra pazienti e personale sanitario

Rita Cinardi

17 Dicembre 2020 16:22

La direzione sanitaria dell'ospedale Sant'Elia ha confermato quanto anticipato da Seguo News in merito ad alcuni casi di coronavirus al reparto di Medicina Interna. Cinque in tutto fa sapere il dirigente medico della direzione di presidio Benedetto Trobia il quale specifica che la situazione è sotto controllo. “E’ una situazione che abbiamo attenzionato fin da subito - spiega Trobia - e che quindi è sotto controllo. Il primo caso si è verificato l’altro ieri e abbiamo immediatamente avviato i tamponi. In tutto sono risultati 5 positivi tra pazienti e operatori. Il reparto continua ad essere operativo con le dovute cautele. Chiaramente non ricoveriamo i nuovi pazienti dentro il reparto ma in appoggio ad altri reparti dove possono essere seguiti senza alcun rischio. Per quanto riguarda degenti e operatori di Medicina ripeteremo i tamponi a 10 giorni. Faccio presente che il personale sanitario viene ciclicamente sottoposto a tampone e la stessa cosa vale per i pazienti che vengono ricoverati”



