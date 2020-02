Cronaca 806

Coronavirus, ci sono anche quattro minorenni contagiati: tra loro una bimba di quattro anni

Sono tutti della regione Lombardia. Oltre alla bimba di quattro anni, ci sono anche due bambini di 10 anni e un ragazzo di 15

Redazione

26 Febbraio 2020 11:05

Sono quattro in tutto i minorenni risultati positivi al Coronavirus in Lombardia, due in ospedale (al San Matteo di Pavia e all'ospedale di Seriate in provincia di Bergamo). L'assessore al Welfare Giulio Gallera lo ha spiegato intervenendo a La7. Si tratta di una bambina di 4 anni ora ricoverata all'ospedale San Matteo, due bambini di 10 anni e un ragazzo di 15. Gallera ha ricordato che comunque il virus "ha un effetto molto più grave sulle persone anziane che hanno pregresse patologie".

