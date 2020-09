Salute 426

Coronavirus, chiuso in Sicilia il terzo asilo nido. Contagi anche in alcuni uffici comunali

Si tratta di nuovi casi di Coronavirus accertati a Palermo. Le famiglie dei bambini sono stati immediatamente avvertiti

17 Settembre 2020 11:59

Terzo asilo nido chiuso in 2 giorni a Palermo a causa del Coronavirus. Ma anche una postazione decentrata del Comune a Borgo Nuovo ha chiuso i battenti.All'asilo nido "Melograno" in via Monte San Calogero, il provvedimento è scattato dopo che un genitore è risultato positivo al tampone. Sono stati padre e madre del piccolo che frequenta la struttura a dare la comunicazione dell'esito dell'esame ieri sera alla educatrice di riferimento.

Immediatamente è scattato il protocollo e tutte le famiglie dei circa 20 bambini che frequentano il nido sono state avvertite dell’accaduto e invitate a non portare i figli all'asilo questa mattina. La struttura è stata chiusa in attesa della sanificazione straordinaria che sarà effettuata dal personale della Reset con attrezzature specifiche per una pulizia approfondita. Tutti i dipendenti sono stati invitati a restare a casa in attesa di indicazioni da parte dell’Asp.

La chiusura è scattata anche per l'intero plesso comunale di Largo Pozzillo 7, che comprende la U.O. Sportello Polifunzionale, la postazione decentrata Borgo Nuovo e la Biblioteca Comunale. Lo stop è stato deciso dopo il tampone positivo su un dipendente. Inibito, quindi, l'accesso al pubblico e tutto il personale è stato autorizzato a lavorare in regime di smart working sino a nuova comunicazione.



