Coronavirus, chiusi gli sportelli al pubblico a Caltanissetta e Gela: garantiti i servizi on line

I servizi informativi veloci (rilascio PIN, estratto conto assicurativo, certificazione unica, cedolino di pensione) sono integralmente assicurati dal servizio di call center provinciale

Redazione

11 Marzo 2020 10:13

L’INPS di Caltanissetta comunica che, sia presso la Direzione Provinciale che presso l’Agenzia di Gela (CL), ai sensi del DPCM del 9 marzo 2020, l’attività di ricevimento del pubblico è sospesa. I servizi informativi veloci (rilascio PIN, estratto conto assicurativo, certificazione unica, cedolino di pensione) sono integralmente assicurati dal servizio di call center provinciale. I numeri telefonici saranno prossimamente resi noti. Fino all’attivazione dei numeri dedicati, i servizi informativi veloci saranno forniti scrivendo a prenotazioni .caltanissetta@inps.it oppure a prenotazioni.agenziagela@inps.it. Si comunica altresì che, gli utenti potranno continuare a prenotarsi, per ricevere le informazioni che vengono usualmente date agli sportelli, ai seguenti numeri: da fisso 803164 (gratuito), da mobile 06164164, o scrivendo alle caselle sopracitate, lasciando un numero telefonico e la motivazione (in chiaro); un operatore INPS provvederà a contattarli, telefonicamente o via mail, e a fornire loro l’informazione richiesta.





