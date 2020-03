Eventi 287

Coronavirus, chiesa evangelica "Terra Promessa": previsti a Gela due incontri domenicali

La decisione è stata adottata dalla comunità di via Settefarine, per evitare il sovraffollamento del locale di culto.

07 Marzo 2020 11:05

Doppia riunione domenicale nella chiesa evangelica “Terra Promessa” per evitare il sovraffollamento del locale di culto. Anche la comunità di via Settefarine km 3°, guidata dal pastore Giacomo Loggia, ha adeguato i propri incontri alle norme dettate dal decreto ministeriale e dall’ordinanza del sindaco di Gela per contrastare la diffusione del Coronavirus. Ogni domenica si svolgeranno due celebrazioni, alle 10:30 e alle 18, per consentire la suddivisione dei fedeli in due gruppi e il rispetto della distanza di 1 metro tra una persona e l’altra, come previsto dal decreto. Sono invece sospese le riunioni infrasettimanali e tutte le altre attività. Gli incontri domenicali delle 18 continueranno inoltre ad essere trasmessi in diretta tramite i canali social. Le riunioni si svolgeranno secondo queste modalità fino a nuove disposizioni.

