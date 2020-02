Salute 273

Coronavirus, c'è la quarta vittima in Italia: si tratta di un anziano di 84 anni. Era ricoverato a Bergamo

Si aggrava il bilancio in Lombardia con 150 casi di contagio. Il presidente della regione Lombardia: "nessuno pensava fosse così aggressiva la diffusione"

Redazione

24 Febbraio 2020 09:15

Quarta vittima. In Italia il coronavirus uccide ancora. Una terza persona è deceduta in Lombardia, quarto morto dunque nel nostro Paese. Si tratta di un uomo di 84 anni che era ricoverato al Giovanni XXIII di Bergamo.E si aggrava il bilancio in Lombardia con 150 casi contagio. «Il numero di chi è stato contagiato sta aumentando, siamo a 150 in Regione Lombardia secondo i dati comunicati pochi minuti fa», ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervenendo su radio rtl.

"Aspettaimo gli esiti dei provvedimenti assunti che contribuiranno a rallentare e poi interrompere questo contagio» ha aggiunto. Ammettendo che «nessuno pensava fosse cosi aggressiva la diffusione".

"La corsa agli alimenti non ha senso. I rifornimenti sono assicurati", ha spiegato il presidente della Lombardia, aggiungendo che bisogna "fare la vita di tutti i giorni come prima".



Quarta vittima. In Italia il coronavirus uccide ancora. Una terza persona è deceduta in Lombardia, quarto morto dunque nel nostro Paese. Si tratta di un uomo di 84 anni che era ricoverato al Giovanni XXIII di Bergamo.E si aggrava il bilancio in Lombardia con 150 casi contagio. «Il numero di chi è stato contagiato sta aumentando, siamo a 150 in Regione Lombardia secondo i dati comunicati pochi minuti fa», ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervenendo su radio rtl.

"Aspettaimo gli esiti dei provvedimenti assunti che contribuiranno a rallentare e poi interrompere questo contagio» ha aggiunto. Ammettendo che «nessuno pensava fosse cosi aggressiva la diffusione".

"La corsa agli alimenti non ha senso. I rifornimenti sono assicurati", ha spiegato il presidente della Lombardia, aggiungendo che bisogna "fare la vita di tutti i giorni come prima".



Psicosi da coronavirus, finite le scorte di amuchina e salviettine igienizzanti per le mani

News Successiva Coronavirus, terzo decesso: è una donna di Crema. Un infermiere: "E' il caos"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare