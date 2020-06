Politica 103

Coronavirus, Catanzaro (Pd): "Test sierologici in Sicilia prima dell'avvio dell'anno scolastico"

E' la richiesta avanzata da Michele Catanzaro, parlamentare regionale del Partito Democratico, rivolgendosi al governo regionale

Redazione

23 Giugno 2020 15:48

“Prima dell’avvio dell’anno scolastico, in Sicilia si adotti un piano per effettuare test sierologici diffusi agli studenti, ai docenti ed al personale scolastico”. Lo dice Michele Catanzaro, parlamentare regionale del PD, rivolgendosi al governo regionale. “Una campagna di prevenzione come questa – aggiunge – contribuirebbe a diminuire il rischio di una seconda ondata di contagi, ed a dare una maggiore serenità alle famiglie, agli studenti ed al personale che opera nel mondo della Scuola”.



