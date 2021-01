Cronaca 326

Covid, casi in calo in Sicilia ma con meno tamponi: 28 le vittime. In Italia i positivi sono 22.211 in più e 462 decessi

I nuovi contagi segnalati nell'isola nelle ultime 24 ore sono stati 1122, con 7497 tamponi, per un tasso di positività del 15%,

Redazione

01 Gennaio 2021 20:03

Scendono i casi in Sicilia ma con meno tamponi rispetto a ieri. I nuovi contagi segnalati nelle ultime 24 ore sono stati 1122, con 7497 tamponi, per un tasso di positività del 15%, più basso rispetto a ieri ma nettamente superiore alla media nazionale. Ventotto le vittime conteggiate in un giorno. Aumentano di nove unità i ricoveri (4 in regime ordinario e 5 in intensiva), con 615 guariti.La distribuzione nelle province vede Catania 319, Palermo 223, Messina 171, Ragusa 54, Trapani 129, Siracusa 107, Caltanissetta 55, Agrigento 63, Enna 1.

Calo del numero di nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: sono 22.211 (ieri erano 23.477). Con 157.524 tamponi (ieri 186.004 tamponi, quindi oltre 28mila in meno ) la percentuale positivi-tamponi sale al 14,1% (ieri invece 12,6%). Ancora tanti i decessi, 462 (ieri 555), per un totale finora di 74.621.

I ricoverati in terapia intensiva sono in calo di due unità, ne risultano 2.553 (ieri +27), con 145 nuovi ingressi giornalieri (ieri 202). Buon calo invece per i ricoveri ordinari, 329 (ieri -415), per un totale al momento di 22.822. In isolamento domiciliare sono 549.392 (ieri 544.190); il totale di persone attualmente positive ammonta a 574.767 (ieri 569.896).

Il totale di dimessi guariti è 1.479.988; i casi totali finora esaminati in Italia sono 2.129.376. Il totale di persone testate è pari a 14.941.976; il numero totale di tamponi finora eseguiti è di 26.756.131. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.(Gds.it)



