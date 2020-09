Attualita 785

Coronavirus, casi in aumento in Sicilia:125 in più. Impennata anche in Italia con 1.786 nuovi positivi

Aumenta il numero delle vittime: si tratta di un'anziana di Salermi, 90 anni, per un totale di 304 dall'inizio della pandemia.

24 Settembre 2020 18:05

Nelle ultime 24 ore sono 125 i positivi in più (ieri erano stati 89) su 5169 tamponi, contro gli oltre 6000 di ieri, per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus in Sicilia: 2 riguardano dei migranti dell'hotspot di Lampedusa. Aumenta il numero delle vittime: si tratta di un'anziana di Salermi, 90 anni, per un totale di 304 dall'inizio della pandemia.Attualmente sono 2461 i positivi di cui 237 ricoverati in ospedale, 16 in terapia intensiva e 2208 in isolamento domiciliare. Cresce anche il numero dei guariti, + 75 rispetto alla giornata di ieri (3594 in tutto).

Dei nuovi casi registrati, 56 sono nella provincia di Palermo, 31 a Catania, 6 a Messina, 3 a Siracusa, 5 ad Agrigento, 17 a Trapani, 5 a Caltanissetta e 2 a Enna. Nessun caso registrato, nelle ultime 24 ore, in provincia di Ragusa.

C'è anche una novità: Palermo è diventata ufficialmente la provincia siciliana con più contagiati dall'inizio dell'epidemia. Un sorpasso che fa scalpore, quello su Catania, visto che il capoluogo etneo era nettamente avanti fino a poche settimane fa. Adesso, nel Palermitano si sono conteggiati, da febbraio ad oggi, 1546 malati di Covid-19, mentre nel Catanese 1521.

Nuovi casi Covid in aumento in Italia: 1.786 positivi oggi contro i 1.640 di ieri, ma con quasi 5mila tamponi in più (oggi 108.019). Il totale dall’inizio dell’epidemia sale a 304.323. In aumento anche i decessi, 23 oggi (rispetto ai 20 di ieri), per un totale di 35.781. Continua a crescere anche il numero dei guariti, 1097 nelle 24 ore (ieri 995), che sono in tutto 221.762. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. (Luigi Ansaloni, Gds.it)



