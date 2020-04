Cronaca 1902

Coronavirus. Caltanissetta, sale a 21 il numero dei guariti (+3). Altri 2 pazienti ricoverati

Intanto a Mussomeli, dopo la morte dell'anziana in lungodegenza sono stati trovati positivi altri due pazienti

Rita Cinardi

23 Aprile 2020 19:15

Consueto bollettino del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Completati i tamponi dei pazienti ricoverati a Mussomeli. I pazienti risultati negativi al tampone sono pari ad 11, mentre 2 sono risultati positivi. Quest’ultimi, pur non avendo alcuna sintomatologia riconducibile al coronavirus, sono stati trasferiti al Sant'Elia. "Siamo ancora in attesa- ha detto il manager - del risultato complessivo dei tamponi degli operatori del medesimo, circa un centinaio". Intanto sale a 21 il numero dei guariti in provincia di Caltanissetta. Ieri dal presidio ospedaliero Sant’Elia sono stati dimessi 3 pazienti (2 di Caltanissetta ed 1 di San Cataldo) e sono stati ricoverati 2 pazienti (1 di Caltanissetta e 1 della provincia di Agrigento). Sono 147 i casi totali da inizio epidemia. Di questi attualmente 17 pazienti sono ricoverati in Malattie Infettive, 91 in isolamento domiciliare (senza sintomi o con sintomi lievi), 4 ricoverati in altro presidio, 21 pazienti guariti, 12 deceduti in provincia e 2 deceduti in ospedali di altra provincia.

