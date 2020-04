Cronaca 4521

Coronavirus. Caltanissetta, ricoverato nuovo paziente in Malattie Infettive. Un altro viene dimesso

Avviata dall'Asp di Caltanissetta l'esecuzione dei test sierologici per il personale e gli ospiti delle case di riposo, delle RSA e delle CTA

Redazione

17 Aprile 2020 19:24

Consueto bollettino serale del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Nelle ultime 24 ore è stato effettuato un ricovero presso la UOC di Malattie Infettive di Caltanissetta di un paziente Covid-19 nisseno e ne è stato dimesso uno proveniente dalla provincia di Agrigento, guarito clinicamente. Il dato dei pazienti a domicilio rimane costante. E' deceduta la paziente ricoverata presso la Terapia Intensiva del Presidio Ospedaliero di Caltagirone (si tratta della nissena Angela Filippazzo, 82 anni).

L'ASP Caltanissetta, dando seguito alle disposizioni in materia di screening epidemiologico ed in previsione dell'allentamento delle misure di isolamento, ha gà iniziato l'esecuzione dei test sierologici per il personale e gli ospiti delle case di riposo, delle RSA e delle CTA.

"Riguardo alle notizie diffuse su alcune testate giornalistiche locali - ha detto il manager Caltagirone - in merito all'operatrice sanitaria in servizio presso il reparto di Medicina Nucleare dell'ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, positiva al covid19, si precisa che sono ancora in corso e non sono state concluse le indagini epidemiologiche di rito utili a stabilire con certezza la fonte del contagio, precisando che, con la documentazione in atto acquisita, appare ad oggi improbabile un contagio in ambito familiare.

Nell’occasione si chiede, nell’ambito dell’emergenza Covid-19 e delle interlocuzioni e/o comunicazioni con la Direzione Generale di questa ASP, di non acquisire e pubblicare ulteriori informazioni che, sommate alle prime, di natura generica, possano ledere il diritto alla privacy"

Consueto bollettino serale del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Nelle ultime 24 ore è stato effettuato un ricovero presso la UOC di Malattie Infettive di Caltanissetta di un paziente Covid-19 nisseno e ne è stato dimesso uno proveniente dalla provincia di Agrigento, guarito clinicamente. Il dato dei pazienti a domicilio rimane costante. E' deceduta la paziente ricoverata presso la Terapia Intensiva del Presidio Ospedaliero di Caltagirone (si tratta della nissena Angela Filippazzo, 82 anni).

L'ASP Caltanissetta, dando seguito alle disposizioni in materia di screening epidemiologico ed in previsione dell'allentamento delle misure di isolamento, ha gà iniziato l'esecuzione dei test sierologici per il personale e gli ospiti delle case di riposo, delle RSA e delle CTA.

"Riguardo alle notizie diffuse su alcune testate giornalistiche locali - ha detto il manager Caltagirone - in merito all'operatrice sanitaria in servizio presso il reparto di Medicina Nucleare dell'ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, positiva al covid19, si precisa che sono ancora in corso e non sono state concluse le indagini epidemiologiche di rito utili a stabilire con certezza la fonte del contagio, precisando che, con la documentazione in atto acquisita, appare ad oggi improbabile un contagio in ambito familiare.

Nell’occasione si chiede, nell’ambito dell’emergenza Covid-19 e delle interlocuzioni e/o comunicazioni con la Direzione Generale di questa ASP, di non acquisire e pubblicare ulteriori informazioni che, sommate alle prime, di natura generica, possano ledere il diritto alla privacy"

News Successiva Coronavirus, mai così pochi nuovi casi in Italia: +355. I guariti sono oltre 2500, le persone ricoverate sono 1231 meno di ieri

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare