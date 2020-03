Cronaca 22506

Caltanissetta: positivo collega del biologo deceduto. Altre due persone con coronavirus ricoverate

L'uomo, un 52enne, è arrivato questa notte in gravissime condizioni, con febbre e polmonite. Ora si trova intubato in Rianimazione

Rita Cinardi

15 Marzo 2020 21:35

E' risultato positivo al coronavirus il paziente di Licata ricoverato questa notte in gravi condizioni al reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Altri due test positivi riguardano un paziente di Caltanissetta, collega del biologo deceduto qualche giorno fa per coronavirus, già in isolamento domiciliare e con una leggera sintomatologia e un paziente di San Cataldo, un giovane di 32 anni, ricoverato in malattie infettive con leggera dispnea. Adottate tutte le misure previste dal DPCM per isolamento dei contatti stretti. Negativo invece il tampone eseguito sulla donna di Delia di 62 anni, ricoverata anche lei nella notte per una polmonite al reparto di Malattie Infettive e che ora sarà dunque trasferita in un altro reparto. "In serata - ha detto il manager Alessandro Caltagirone - sono anche pervenuti una decina di test negativi. Domani faremo il punto, in attesa dei risultati di test non ancora pervenuti".

