Coronavirus Caltanissetta, Nursind e Cisl Fp: "Creare spazi covid-free negli ospedali, aumentare sanificazione e tamponi a tutto il personale"

I sindacati hanno presentato all’azienda sanitaria provinciale una piattaforma di proposte per migliorare le misure di sicurezza e i servizi in questa fase delicata

Redazione

28 Marzo 2020 15:43

Creare all’interno degli ospedali dell’Asp di Caltanissetta dei percorsi “Covid free”, per isolare meglio gli spazi dove si trovano i pazienti contagiati e garantire in tutta sicurezza tutte le esigenze diagnostiche ed assistenziali. È la proposta avanzata dal Nursind e dalla Cisl Fp sia per tutelare tutto il personale sia per limitare allo stretto necessario gli spostamenti delle persone quando non dedicate a servizi essenziali o a prestazioni indifferibili.I sindacati hanno presentato all’azienda sanitaria provinciale una piattaforma di proposte per migliorare le misure di sicurezza e i servizi in questa fase delicata. Si va da bandi di reclutamento personale sanitario aperti al privato a una rete e regia informatica che sia di supporto alle attività Covid , passando per un supporto psicologico per gli operatori sanitari, l’installazione di tende pre triage in tutti gli ospedali e camere a pressione negativa, la consegna di presidi di sicurezza a tutto il personale, l’adozione di azioni volte al contingentamento degli accessi ai locali aziendali per evitare inutili assembramenti, incrementare le sanificazioni dei reparti di degenza, specie quelli Covid-19 e che venga effettuata a cura di personale preposto munito di appositi Dpi e strumentazione adeguata. Infine la richiesta di tamponi per il personale ospedaliero coinvolto nella gestione del Covid-19, ma anche per i medici e gli operatori dell’emergenza sanitaria (compresi tutti gli operatori della Seus). Nursind e Cisl propongono inoltre task force con varie figure professionali e incentivi all’uso di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.



