Coronavirus. Caltanissetta, detenuto del carcere di Agrigento guarito e dimesso

Nelle ultime 24 ore non si è registrato nessun nuovo positivo. I malati in provincia restano soltanto tre

Rita Cinardi

08 Luglio 2020 21:34

Consueto bollettino del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone sui dati del contagio da coronavirus in provincia. Nelle ultime 24 ore è stato dimesso il detenuto del carcere di Agrigento, arrestato nel corso della recente operazione della Dda di Caltanissetta, e risultato positivo al Covid-19. I successivi tamponi hanno dato esito negativo per cui si incrementa il numero dei guariti. Per riepilogare nella nostra provincia, da inizio epidemia, le persone risultate positive sono state 195. Di queste nessuno risulta ricoverato, 3 sono i pazienti in isolamento domiciliare, 177 sono i pazienti guariti, 13 i deceduti in provincia e 2 in ospedali di altre province.

