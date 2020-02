Politica 345

Coronavirus, Calderone (FI) e Catalfamo (Lega) a Razza: "Gli ospedali hanno kit diagnostici per verificare l'infezione?"

"Sono queste le cose che i siciliani vogliono sapere" hanno scritto i due deputati di Lega e Forza Italia

Redazione

26 Febbraio 2020 08:43

"Ho appena depositato, unitamente all'on. Catalfamo, un'urgente Interrogazione all'Assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, per conoscere se gli ospedali siciliani sono in possesso dei kit diagnostici per verificare la sussistenza dell'infezione e per verificare se i DPI, ovvero i dispositivi individuali di protezione, per i medici e il personale sanitario esposto, siano stati assegnati in maniera sufficiente, sia alle quattro Aziende Sanitarie della Provincia di Messina che di tutta la Regione.Le 'autocondotte' le conosciamo tutti: sono queste le cose che i siciliani vogliono sapere. Hanno il diritto di capire come stanno le cose". Così in una nota congiunta i Capigruppo di Forza Italia e Lega all'ARS, on. Tommaso Calderone e Antonio Catalfamo.



"Ho appena depositato, unitamente all'on. Catalfamo, un'urgente Interrogazione all'Assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, per conoscere se gli ospedali siciliani sono in possesso dei kit diagnostici per verificare la sussistenza dell'infezione e per verificare se i DPI, ovvero i dispositivi individuali di protezione, per i medici e il personale sanitario esposto, siano stati assegnati in maniera sufficiente, sia alle quattro Aziende Sanitarie della Provincia di Messina che di tutta la Regione.Le 'autocondotte' le conosciamo tutti: sono queste le cose che i siciliani vogliono sapere. Hanno il diritto di capire come stanno le cose". Così in una nota congiunta i Capigruppo di Forza Italia e Lega all'ARS, on. Tommaso Calderone e Antonio Catalfamo.



News Successiva Coronavirus, Falcone: "Anche a Caltanissetta chi torna dalle zone contagiate dovrebbe essere isolato"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare