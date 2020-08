Attualita 208

Coronavirus, cala il numero dei contagi in Italia e in Sicilia: nell'isola 29 nuovi casi

Oggi in Italia si si registrano 1.444 nuovi casi contro i 1.462 di ieri. Sono dunque 266.853 le persone colpite da Covid-19 dall’inizio dell’epidemia

29 Agosto 2020 17:23

Sono 29 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore: 25 in meno rispetto alla giornata di ieri. Cinque sono migranti (uno ad Agrigento, 3 a Pozzallo ed uno a Marzamemi). È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute.Attualmente ci sono 1.084 positivi di cui 70 ricoverati in ospedale (+1), 10 in terapia intensiva (+1) e 1004 in isolamento domiciliare, per un totale di 4257 casi dall'inizio dell'epidemia. I guariti salgono a 2.887 (+3). Rimane fermo il dato dei decessi: 286. Diminuiscono i tamponi rispetto a ieri (2872 oggi).

Stabile il numero dei contagi da coronavirus: oggi si registrano 1.444 nuovi casi contro i 1.462 di ieri. Sono dunque 266.853 le persone colpite da Covid-19 dall’inizio dell’epidemia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute.

L’unico decesso delle ultime 24 ore si è registrato in Veneto. Ieri erano stati 9. Il totale delle vittime è di 35.473. 'Boom' di guariti nelle ultime 24 ore: sono stati 1.322 (ieri 348) e adesso sono 208.224 in tutto. Sono 121 le persone attualmente positive, 1.103 ieri, per un totale di 23.156.



