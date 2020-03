Salute 745

Coronavirus, buone notizie dall'ospedale di Sciacca: tutti negativi ultimi 66 tamponi

Non ci sono dunque nuovi contagi. I casi di coronavirus restano 18 e solo 4 manifestano una sintomatologia specifica

Redazione

17 Marzo 2020 12:21

“Buone notizie dall’ospedale di Sciacca. Ho appena sentito il direttore sanitario dell’Asp di Agrigento il quale mi ha comunicato che la terza tranche dei tamponi fatti all’ospedale Giovanni Paolo II per rilevare eventuali contagi da virus Covid-19 - per l’esattezza 66 - sono risultati tutti negativi”. Lo ha scritto su Facebook la presidente della commissione Salute dell’Ars Margherita La Rocca Ruvolo. I casi restano dunque 18. Il direttore sanitario dell’Ospedale di Sciacca, Gaetano Migliaio, ha comunicato nelle scorse ore che fino al 16 marzo "sono stati eseguiti circa 250 tamponi faringei di cui positivi 18 pari al 7,5%; di questi 18 positivi solo 4 manifestano una sintomatologia specifica e sono stati posti in isolamento ospedaliero mentre gli altri 14 soggetti risultano ad oggi asintomatici e altresì posti in quarantena obbligata (14 giorni) al proprio domicilio con sorveglianza sanitaria costante per il monitoraggio delle condizioni cliniche".

Il direttore ha anche precisato che "negli ultimi 8 giorni non si sono registrati nuovi ricoveri per pazienti affetti da infezione da Coronavirus".



