Coronavirus, brusca risalita dei casi in provincia di Caltanissetta: 102 positivi in più e 7 nuovi ricoveri

Nelle ultime 24 ore si registra un decesso. Per la prima volta dopo settimane i nuovi positivi superano i guariti che ieri sono stati 59

Rita Cinardi

20 Dicembre 2020 19:38

Nelle ultime 24 ore riscontro di 102 positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 32 di Milena, 30 di Gela, 17 di Niscemi, 9 di Caltanissetta, 6 di Butera, 3 di San Cataldo, 2 di Vallelunga Pratameno, 2 di Mussomeli e 1 di Riesi. Ricoverati in degenza ordinaria: 4 pazienti di Caltanissetta, già in isolamento domiciliare e 3 pazienti di Gela. Dimessi dalla degenza ordinaria: 3 pazienti di Gela, 2 di Caltanissetta, 1 di Sommatino e 1 di Santa Caterina. Trasferito presso altro presidio 1 paziente di Serradifalco positivo al SARS CoV-2. Deceduto 1 paziente di Gela (si tratta di un uomo di 73 anni). Guariti da Covid-19: 22 pazienti di Gela, 11 di Caltanissetta, 11 di San Cataldo, 5 di Riesi, 4 di Niscemi, 3 di Santa Caterina, 1 di Milena, 1 di Montedoro e 1 di Mussomeli.

E' quanto riportato nel bollettino di questa mattina dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 789 (+39). Di questi, 60 (-2) sono ricoverati in Malattie Infettive, 9 in terapia intensiva e 720 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 2.594, e 76 le persone decedute (di cui 2 in ospedali di altre province). Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 3.199 persone. Fino ad oggi, da inizio epidemia, sono stati effettuati 40271 tamponi. Quelli effettuati nella giornata di ieri sono 281, dunque il tasso di positività, vale a dire il rapporto tra nuovi positivi e tamponi effettuati è pari al 36.2%. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale degli attuali positivi sono: 110 di Caltanissetta (di questi 91 sono in isolamento domiciliare, 16 sono ricoverati in Malattie Infettive e 3 in Terapia Intensiva), 279 di Gela (di cui 256 in isolamento domiciliare, 20 in Malattie Infettive e 3 in Terapia Intensiva), 8 di Mussomeli, 114 di Niscemi (di cui 111 in isolamento domiciliare, 2 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 36 di Mazzarino, 2 di Acquaviva Platani, 53 di Milena (di cui 3 ricoverati in Malattie Infettive), 11 di Butera, 3 di Campofranco, 7 di Montedoro (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 1 di Resuttano, 6 di Serradifalco (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 84 di San Cataldo (di cui 79 in isolamento domiciliare e 5 ricoverati in Malattie Infettive), 28 di Riesi (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 2 di Delia (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 27 di Santa Caterina Villarmosa (di cui 5 ricoverati in Malattie Infettive), 1 di Villalba, 6 di Bompensiere, 2 di Vallelunga, 1 di Marianopoli e 8 provenienti da fuori provincia. Gli unici comuni a far registrare zero casi sono Sommatino e Sutera.



