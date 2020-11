Cronaca 918

Coronavirus, boom di contagi in provincia di Caltanissetta: i deputati del M5S chiedono all'Asp accesso agli atti

"Ci auguriamo - scrivono nella nota - arrivi presto un riscontro dell’autorità sanitaria locale per poter collaborare insieme"

19 Novembre 2020

“A fronte delle numerose e più che motivate preoccupazioni dei cittadini nisseni in merito all’aumento dei casi di Coronavirus nella provincia abbiamo provveduto ieri ad inoltrare ai vertici dell’ASP di Caltanissetta una richiesta di accesso agli atti al fine di prendere visione dei dati relativi alla dotazione dei posti letto nelle strutture sanitarie della provincia e di ricevere non solo la quantificazione delle unità di personale ma soprattutto del reale fabbisogno.”Così i deputati pentastellati in riferimento al boom di contagi delle ultime settimane a Caltanissetta.

“E’ nota a tutti la grave crisi che sta investendo il sistema sanitario, il Governo nazionale ha dimostrato di esserci attraverso lo stanziamento di circa 7 miliardi di euro per la sanità col Decreto Cura Italia e il Decreto Rilancio, e continua ancora a farlo con la legge di bilancio 2021. Adesso serve una pianificazione regionale e provinciale, occorre creare tutte le condizioni sanitarie per abbattere le curva epidemiologica. Ci auguriamo arrivi presto un riscontro dell’autorità sanitaria locale per poter collaborare insieme al fine di perseguire il comune obiettivo di garantire ai nostri cittadini un adeguato livello di assistenza sanitaria”, concludono congiuntamente i deputati.



