Coronavirus, boom di contagi in provincia di Caltanissetta: 148 positivi in più e 8 nuovi ricoverati

Nelle ultime 24 ore comunque si sono anche registrati 16 pazienti guariti e 7 dimessi dal reparto di Malattie Infettive

Rita Cinardi

22 Novembre 2020 12:19

Nelle ultime 24 ore riscontro di 148 pazienti positivi al SARS CoV-2 tutti in isolamento domiciliare: 57 di Gela, 28 di Caltanissetta, 18 di Niscemi, 17 di Mussomeli, 11 di San Cataldo, 5 di Montedoro, 3 di Campofranco, 3 di Milena, 2 di Serradifalco, 2 di Riesi, 1 di Acquaviva Platani e 1 di Mazzarino. Ricoverati in degenza ordinaria 1 paziente di Mussomeli, 2 di Mazzarino, 1 di Riesi, 1 di Caltanissetta e 1 di Niscemi. Ricoverati presso la Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione 2 pazienti provenienti da fuori provincia. Dimessi dalla degenza ordinaria 2 pazienti di Gela, 2 di Niscemi e 3 provenienti da fuori provincia. Trasferito dal reparto di Malattie Infettive al reparto di Anestesia e Rianimazione un paziente di Niscemi. Guariti 16 pazienti: 7 di Caltanissetta, 4 di Gela, 3 di San Cataldo e 2 di Niscemi. Un numero così elevato di pazienti positivi al SARS CoV-2 è determinato anche da 36 nuovi soggetti positivi asintomatici rilevati durante la Campagna di Screening della popolazione scolastica svoltasi in pari data nei comuni di Caltanissetta, Gela,Mussomeli e Riesi, nei quali sono stati eseguiti oltre 2000 tamponi antigenici.



E' quanto riportato nel bollettino inviato questa mattina dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 1.771. Di questi, 83 sono ricoverati in Malattie Infettive, 11 in terapia intensiva e 1.677 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 665, e 45 le persone decedute. Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 2.487 persone. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale degli attuali positivi sono: 270 di Caltanissetta (di questi 256 sono in isolamento domiciliare, 12 sono ricoverati in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva), 648 di Gela (di cui 619 in isolamento domiciliare, 27 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva), 46 di Mussomeli (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 271 di Niscemi (di cui 265 in isolamento domiciliare, 5 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 115 di Mazzarino (di cui 110 in isolamento domiciliare e 5 ricoverati in Malattie Infettive), 4 di Acquaviva Platani, 16 di Milena, 25 di Sommatino (di cui 22 in isolamento domiciliare, 2 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva), 22 di Butera (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive), 14 di Campofranco (di cui 1 in Malattie Infettive), 12 di Montedoro, 23 di Resuttano, 51 di Serradifalco (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 154 di San Cataldo (di cui 144 in isolamento domiciliare e 10 ricoverati in Malattie Infettive), 44 di Riesi (di cui 40 in isolamento domiciliare, 3 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 2 di Delia, 2 di Sutera, 13 di Santa Caterina Villarmosa (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 12 di Villalba (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 11 di Vallelunga, e 16 provenienti da fuori provincia. In totale fino ad ora sono stati effettuati 34.851 tamponi



