Coronavirus, bollettino del 9 dicembre: la Sicilia torna sotto i 1000 casi giornalieri e cala il tasso di positività

In Italia si registrano 12.756 casi. Scende anche il numero dei decessi delle ultime 24 ore, sono stati 499 quando ieri erano stati 634

Redazione

09 Dicembre 2020 18:01

Sono 753 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia rilevati nelle ultime 24 ore, i tamponi processati sono stati 7.013: il tasso di positività torna a calare e si porta al 10,7%. Si mantiene stabile il numero delle vittime, oggi sono 34, mentre si registrano 1.627 guariti. Con i nuovi casi sono 38.647 gli attuali positivi, con un decremento di 908 casi rispetto a ieri.Di questi 1.572 sono i ricoverati (uno in meno rispetto a ieri): 1.374 pazienti in regime ordinario e 198 (-1) in terapia intensiva. In isolamento

domiciliare ci sono 37.075 persone. I guariti sono 1627. La distribuzione dei nuovi contagi per province vede a Catania 347, Palermo 212, Messina 38, Ragusa 66, Trapani 8, Siracusa 26, Agrigento 9, Caltanissetta 37, Enna 10.

Scendono oggi i casi nuovi di positività al Covid in Italia, 12.756 rispetto ai 14.842 di ieri. E scende anche il numero dei decessi delle ultime 24 ore, sono stati 499 quando ieri erano stati 634, per un totale di 61.739 dall’inizio dell’epidemia. 'Boom' di pazienti guariti o dimessi, altri 39.266 (ieri erano stati 25.497), per un totale di 997.895.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Si riduce il numero degli attuali positivi, -27010, per un totale di 710.515, mentre con i nuovi casi di oggi il totale delle persone colpite da coronavirus è di 1.757.394 unità.

Continua a scendere il numero dei malati Covid ricoverati nelle strutture ospedaliere. I ricoveri ordinari delle ultime 24 ore, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono stati -428 (ieri -443) per un totale di 29.653. In calo anche le terapie intensive, che hanno segnato un -25 (ieri -35) per un totale di 3.320 pazienti. I nuovi ingressi sono stati 152, in calo rispetto a ieri (192). I pazienti in isolamento domiciliare sono 677.542 (-26.557 rispetto a ieri). (Gds)



