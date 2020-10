Cronaca 895

Coronavirus, bollettino del 6 ottobre: impennata di contagi in Sicilia con 198 casi in 24 ore

In Sicilia non si erano mai registrati così tanti casi. Lo rende noto il ministero della Salute nel consueto bollettino

Redazione

06 Ottobre 2020 17:04

Nuovo record di contagi in Sicilia: 198 nuovi casi in 24 ore, mai così tanti nella rilevazione giornaliera del Ministero della Salute. Due i migranti.I nuovi positivi salgono a 3.448 gli attuali: 368 ricoverati con sintomi, 28 in terapia intensiva e 3.052 in isolamento domiciliare. Sono 322 i deceduti, uno in più rispetto a ieri. Ammontano a 8.007 i casi totali, 4.237 i dimessi guariti, con un incremento dei tamponi effettuati pari a 6.754. Dei nuovi positivi, 72 sono in provincia di Palermo, 51 in quella di Catania, 28 Trapani, 15 Caltanissetta, 12 ad Agrigento. Zero contagi a Enna

In Italia a fronte dei 99.742 tamponi fatti (quasi 30mila più di ieri), i nuovi casi di contagio di coronavirus oggi sono 2677. Le vittime sono 28, i guariti 1418. Rispetto a ieri scendono di 4 i ricoveri in terapia intensiva e si attestano a 319. Questi i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono quindi 60.134, con un aumento di 1231 rispetto al giorno precedente. Tra le regioni con il maggior numero di nuovi casi ci sono Campania (+395), Lombardia (350), Lazio (275) e Piemonte (259). Nessuna regione è a zero casi: la crescita più bassa si registra in Basilicata, con 4 nuovi casi.(Luigi Ansaloni, Gds)







